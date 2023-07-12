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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'NATO zirvesi' değerlendirmesi! ABD ile 'yeni süreç', AB üyeliği, Ankara-Atina ilişkileri...

SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'NATO zirvesi' değerlendirmesi! ABD ile 'yeni süreç', AB üyeliği, Ankara-Atina ilişkileri...

12.07.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gündür sürdürdüğü diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

SON DAKİKA | Erdoğan'dan 'NATO zirvesi' değerlendirmesi! ABD ile 'yeni süreç', AB üyeliği, Ankara-Atina ilişkileri...

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gündür yoğun diplomasi trafiğinde bulundu. Çok sayıda dünya lideriyle kritik görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD Başkanı Biden ve bugün de Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi.

İki gündür süren zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Zirve programını tamamladık. Kritik bir zirveyi daha gerçekleştirdik. Büyük deprem felaketi sonrası bize destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.

Ukrayna-Rusya savaşının faturasını pek çok ülke ödüyor. Afrikalı kardeşlerimizi etkileyen gıda sıkıntısı, enflasyon oranları, enerji fiyatlarındaki artışlar bunlardan sadece birkaçıdır. Savaşın sonra ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Savaş gemilerinin Türk boğazlarından geçmesine müsaade etmedik. Çatışmaların büyümesine engel olduk.

"TAHIL KORİDORU GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

17 Temmuz'da dolan Tahıl anlaşmasının uzatılması için görüşmelerimiz sürüyor. Zelenski ile bu konuyu ele aldık. Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz. Savaşın kazananı olmaz. Bölgemizdeki barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI BİR TAVIR BEKLİYORUZ"

Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurdukları çarpık ilişki ittifaka zarar veriyor. Halen terörle mücadele konusunda bunları konuşuyor olmak gerçekten düşündürücüdür. Terör örgütleri arasında ayrım yapmayı bırakın diyoruz. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce vatandaşımızı terör saldırılarında kurban verdik. Daha 3 gün önce iki kahraman mehmetçiğimiz kalleşçe şehit edildi. Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.

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NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşımış olduk. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Yarım asırdan fazladır AB üyelik sürecinde yaşadığımız çifte standartlar herkesin malumudur.Finlandiya'nın üyeliği bu tavrımızı teyit etmiştir. İlkeli desteğimiz ortaya koymuş olduk.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç ile bakan düzeyinde terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç ülkemizin AB sürecine, Gümrük Birliği Anlaşması'nın düzenlenmesine ve vize serbestisine destek verecek. İsveç'in NATO'ya katılacağını onaylayacak merci TBMM'dir. İsveç'ten mutabakata barılan maddelerde somut irade göreceğimize inanıyorum. Terör örgütlerine vurulan her darbe ülkemiz için bir kazanımdır.

İkili görüşmeler gerçekleştirdik, liderlerle sohbetlerimiz oldu. Zirvenin bizim için en önemli çıktısı; AB üyeliği süreci, terörle mücadelede yeni başlangıçlara vesile olmasıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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NATO Recep Tayyip Erdoğan son dakika

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