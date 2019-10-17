Son dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklama

\u0130\u015fte ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan \u00f6ne \u00e7\u0131kanlar;\nABD ve T\u00fcrkiye ate\u015fkes i\u00e7in anla\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. \nYPG geri \u00e7ekilecek.\n Beyin geli\u015fimine \u00f6yle bir etkisi var ki...Beyaz Saray Ge\u00e7ici Genel Sekreteri Mick Mulvaney: "Erdo\u011fan'\u0131n Washington ziyareti hala plan dahilinde, 'bekle-g\u00f6r' durumu ge\u00e7erliABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'\u0131n ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi rezidans\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum