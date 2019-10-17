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Son dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 20:18 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından ABD Büyükelçiliği rezidansında açıklama yapıyor.

Son dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklama

İşte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır.

YPG geri çekilecek.


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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği rezidansında açıklama yapması bekleniyorABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği rezidansında açıklama yapması bekleniyor
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Mike Pence erdoğan

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