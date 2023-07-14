Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendilerinden özellikle istedim" diyerek açıkladı! Flaş 'Miçotakis' ve 'Putin' mesajları

Son dakika haberi: NATO Liderler Zirvesi sonrası Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere dair gelişmelere dikkat kesilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderlerine "Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz" mesajını verdiğini söyledi.

TARİH VERDİ! "PUTİN'İ TÜRKİYE'DE MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Putin'i ağustosta Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Guterres zaten Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

"52 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLUMLU ADIM ATILMALI"

Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm AB üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Başta Charles Michel, Ursula von der Leyen olmak üzere hepsiyle görüştük. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik.

'MİÇOTAKİS' AÇIKLAMASI: KENDİLERİNDEN ÖZELLİKLE İSTEDİĞİM...

Biz 2 komşu ülkeyiz. Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz. Sayın Miçotakis bu konuda yeni bir seçim geçirdi, biz de yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte 2 seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları, bir Batı Trakya ile ilgili sorunları aşalım istedik.

Sonra müftülerle ilgili konuyu aşalım istedik. Şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin karşılıklı yapacakları görüşmelerle, onlar ön hazırlıkları yapacaklar, sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız."