HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendilerinden özellikle istedim" diyerek açıkladı! Flaş 'Miçotakis' ve 'Putin' mesajları

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendilerinden özellikle istedim" diyerek açıkladı! Flaş 'Miçotakis' ve 'Putin' mesajları

14.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya tarafından merak edilen tahıl koridoruyla ilgili yeni açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde AB üyesi ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. Erdoğan ayrıca Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesini de değerlendirirken "kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları" diyerek bu konuları sıraladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendilerinden özellikle istedim" diyerek açıkladı! Flaş 'Miçotakis' ve 'Putin' mesajları

Son dakika haberi: NATO Liderler Zirvesi sonrası Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere dair gelişmelere dikkat kesilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderlerine "Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz" mesajını verdiğini söyledi.

TARİH VERDİ! "PUTİN'İ TÜRKİYE'DE MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Putin'i ağustosta Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Guterres zaten Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

"52 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLUMLU ADIM ATILMALI"

Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'ta görüşme yaptığım tüm AB üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Başta Charles Michel, Ursula von der Leyen olmak üzere hepsiyle görüştük. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik.

AA-20230712-31659856-31659854-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN_AVRUPA_KOMISYONU_BASKANI_URSULA_VON_DER_LEYEN_ILE_GORUSTU

'MİÇOTAKİS' AÇIKLAMASI: KENDİLERİNDEN ÖZELLİKLE İSTEDİĞİM...

Biz 2 komşu ülkeyiz. Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz. Sayın Miçotakis bu konuda yeni bir seçim geçirdi, biz de yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte 2 seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları, bir Batı Trakya ile ilgili sorunları aşalım istedik.

Sonra müftülerle ilgili konuyu aşalım istedik. Şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin karşılıklı yapacakları görüşmelerle, onlar ön hazırlıkları yapacaklar, sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız."

İlginizi Çekebilir

Urla'da orman yangını! Dumanlar yükseliyor

Urla'da orman yangını! Dumanlar yükseliyor

 2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var

2. el araç satışında yeni dönem! Yarın başlıyor: 1 Ocak'a kadar geçerli olacak, para cezası var

 Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkili oluyor! Turistik ilçede plajlar boş kaldı

Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkili oluyor! Turistik ilçede plajlar boş kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'nun hapsi isteniyor! O sözleri nedeniyle davalık olduİmamoğlu'nun hapsi isteniyor! O sözleri nedeniyle davalık oldu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.