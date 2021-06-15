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  4. Son dakika! Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika! Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor

15.06.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika! Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Tarihi bir gün. Erdoğan'ı Karabağ toprağında selamlıyoruz. Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Ortaklığımız hakkında bildiri ilişkilerimizi en yüksek düzeye taşıyor. Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek işbirliğimizin teminatçısı. Bugün Türkliye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan

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