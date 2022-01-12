Son dakika: Erken seçim olacak mı? CHP'li Oğuz Kaan Salıcı canlı yayında seçim için tarih verdi

Son dakika: Erken seçim için Millet İttifakı'nın iktidara yaptığı çağrı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, seçim kararının kaçınılmaz olduğunu belirterek tarih verdi. FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan Salıcı, "Biz hazırız. Bugün de seçim olsa hazırız. Seçime hazır olmanın koşulları var. Bu pazar seçim olsa CHP sandıkların başına yerleştireceği sandık sorumlularının yüzde 95'i hazır." diye konuştu. Erken seçi tarihi olarak sonbaharı işaret eden Salıcı, "Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz." dedi.

SON DAKİKA | ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

İşte CHP'li Salıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"AK Parti kolay kolay seçim istemez. Elinde mevcut bir güç var ve bunu devam ettirmek ister. Biz de ülkenin bu sıkıntıdan çıkması için seçim olmasını istiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Biz hazırız. Bugün de seçim olsa hazırız. Seçime hazır olmanın koşulları var. Bu pazar seçim olsa CHP sandıkların başına yerleştireceği sandık sorumlularının yüzde 95'i hazır. Sandığa ne giriyorsa onun çıkmasını sağlamamız lazım. Vatandaşımızın da kendi oyuna sahip çıkacağı bir sorumluluk göstermesi lazım.

"ÇOK KAYBETTİK AMA BU SEFER KAZANACAĞIZ"

Biz çok seçim kaybettik ama bu sefer kazanacağız. Nerede yanlış yaptık diyerek çok ders çıkarttık. Eğer ders çıkarmamış olsaydık 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin toplam 11 büyükşehir CHP tarafından yönetiliyor olmazdı. Nüfusun yüzde 50'si yapıyor. Biz aslında yerelde iktidarız. İktidar bunu çekemediği için bize baskı uygulamaya çalışıyor.

HDP MİLLET İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok. İktidar bizi yan yana getirme gibi bir algı oluşturursa başarılı olacağını düşünüyor.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

Bizim belediye başkanlarımıza hiçbir şey yapamazlar. İstanbul'un ikinci seçimi bunun için oldu. Hayatı boyunca "millet iradesi" lafı ağızlarından düşmeyen iktidar, millet iradesi kendi aleyhlerine tecelli edince korktu ve ne yapacağını bilemedi.

Halk geçinemiyor. Sorunu çözmeye çalışan bir AK Parti iktidarı var ama meselenin tamamını görmüyor. Pansuman tedbirlerle uğraşıyorlar. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ve dünyada da kimsenin arkasında durmadığı ekonomi teorisi uygulanmaya çalışıldığı sürece biz bunlarla boğuşmaya devam edeceğiz."



