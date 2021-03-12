Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yerel medyada yer alan haberde, Sarkisyan’ın kalp yetmezliği şikayetiyle başkent Erivan'daki Astghik" tıp merkezine kaldırıldığı ifade edildi.

ATAMA KARARINI İKİ KEZ GERİ ÇEVİRDİ

Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından ülkede büyük bir siyasi kriz yaşanıyor.

Dün Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Davtyan’ı atarken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyurulmuştu.

Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alma kararını 2 kez reddetmiş oldu.



