Son dakika: Ermenistan'la ilişkileri etkileyecek önemli gelişme! Doğrudan hava kargo taşımacılığında engeller kaldırıldı

Son dakika haberi: Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke arasındaki görüşmelerle bir engel kaldırıldı.
Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.
Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.