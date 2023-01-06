Son dakika: Ermenistan'la ilişkileri etkileyecek önemli gelişme! Doğrudan hava kargo taşımacılığında engeller kaldırıldı

Son dakika haberi: Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke arasındaki görüşmelerle bir engel kaldırıldı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN MÜMKÜN

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

