HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ermenistan'la ilişkileri etkileyecek önemli gelişme! Doğrudan hava kargo taşımacılığında engeller kaldırıldı

Son dakika: Ermenistan'la ilişkileri etkileyecek önemli gelişme! Doğrudan hava kargo taşımacılığında engeller kaldırıldı

06.01.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

Son dakika: Ermenistan'la ilişkileri etkileyecek önemli gelişme! Doğrudan hava kargo taşımacılığında engeller kaldırıldı

Son dakika haberi: Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin seyrini etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke arasındaki görüşmelerle bir engel kaldırıldı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN MÜMKÜN

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yanındaki çocukları teslim edeceksin''Yanındaki çocukları teslim edeceksin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz
Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.