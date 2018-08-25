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Son dakika! Erzincan'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre; Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son dakika! Erzincan'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kaza

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