Son dakika: Eski bir AK Partili daha parti kuruyor! İdris Naim Şahin hazırlıklara başladı

Son dakika haberine göre eski bir AK Partili isim daha kendi partisini kurmak için kolları sıvadı.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ardından İdris Naim Şahin'in de parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Eski içişleri bakanı İdris Naim Şahin'in parti binası için Ankara'da bina arayışında da olduğu öne sürülürken, kurulacak partinin bir diğer önemli ismi de öğrenildi.

İKİNCİ ADAM SAFFET KAYA

İddiaya göre, Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamı, eski DYP ve AK Parti Milletvekili Saffet Kaya olacak. Öte yandan partinin toplantı ve özel görüşmelerinin de Kaya'nın ofisinde yapıldığı öne sürüldü.

