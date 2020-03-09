HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Avukatları Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mızraklı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın ifadeleri yer almış, H.B.A, ifadesinde Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına katıldığını gördüğünü ileri sürmüştü.

'ÖRGÜTÜN DİYARBAKIR'DA EN GÜVENDİĞİ DOKTORLARDAN BİRİ DE MIZRAKLIDIR'

"Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı, ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip serbest kalmasını sağladı." ifadesini kullanan H.B.A, şunları kaydetmişti:

"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

Mızraklı'nın, milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için sürekli terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ile görüşmek maksadıyla legal yollardan Irak ve Avrupa'ya gittiğini iddia eden H.B.A, bu seyahatlerin bir kısmının "tıp kongresi", "sempozyum" gibi gerekçelerle gerçekleştirdiğini, gittiği yerlerde örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştüğünü öne sürmüştü.

İddianamede, Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Mızraklı Diyarbakır hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!

Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!

Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaydılar! Büyük darbe

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

Mersin'de korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattı

Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattı

Batman’da İHA düştü!

Batman’da İHA düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.