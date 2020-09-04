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  4. Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, "Silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmayan Dönmez, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat etti.

ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

AKÇELİK'E 6 YIL 3 AY HAPİS VE 125 BİN LİRA PARA CEZASI

Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla, SIR cihazına aktarılması sırasında ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp, örgüte sızdırılmasını sağladığı anlaşılan Akçelik'e, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İlman ve Pektaş, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat ettiler.

Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını karar verdi.

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