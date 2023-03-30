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  4. Son dakika: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

30.03.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.

(DHA)

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