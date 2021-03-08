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Son Dakika: Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

08.03.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Son dakika haberine göre, gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 25 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Gültekin, konuya ilişkin Twitter'daki mesajında şunları söyledi:

"25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlatacağım."

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