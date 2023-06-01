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SON DAKİKA | Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

01.06.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi'nde başyazarlık görevini yürüten Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

SON DAKİKA | Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas’a Allah’tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun."

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

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Gazeteci Mehmet Barlas

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