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  4. Son dakika: Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi!

Son dakika: Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi!

05.12.2023 00:10 | Son Güncelleme:
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2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti sonucu yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 79 yaşındaki Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi.

Son dakika: Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi!

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı "Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

NAZLI ILICAK TESLİM OLDU!

Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak’ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

(İHA)

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