SON DAKİKA | 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: Saygısızlıktı

Son dakika: 2023 bütçe görüşmeleri dün TBMM Genel Kurulunda başladı. Görüşmeler sırasında tansiyon zaman zaman yükselirken, 'Gazi Meclis' tartışması görüşmelere damga vurdu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya yüklendi.

Kurtulmuş "Burada hiç kimsenin meclise hakaret etmeye hakkı yoktur. O zaman şunu söyleyeyim: arkadaşlar Gazi Meclis'e saygı duyun dediğinde 'Bırakın bu ayakları diyen' Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis, Gazi bir Meclis'tir." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, konuşması sırsında tansiyon yükseldi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA: SAYGISIZLIKTIR!

Genel Kurul'da yaşanan 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bu unvana yönelik söylenen saygısızlıktır' dedi.

Şentop’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?

"HİÇ KİMSENİN MAZUR GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir"



