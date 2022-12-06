HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: Saygısızlıktı

SON DAKİKA | 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: Saygısızlıktı

06.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bütçe görüşmelerinde yaşanan 'Gazi Meclis' tartışmalarıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi. Yaşananlara tepki gösteren Şentop, "Bu unvana yönelik söylenen saygısızlıktır" diye konuştu.

SON DAKİKA | 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: Saygısızlıktı

Son dakika: 2023 bütçe görüşmeleri dün TBMM Genel Kurulunda başladı. Görüşmeler sırasında tansiyon zaman zaman yükselirken, 'Gazi Meclis' tartışması görüşmelere damga vurdu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya yüklendi.

Kurtulmuş "Burada hiç kimsenin meclise hakaret etmeye hakkı yoktur. O zaman şunu söyleyeyim: arkadaşlar Gazi Meclis'e saygı duyun dediğinde 'Bırakın bu ayakları diyen' Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis, Gazi bir Meclis'tir." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, konuşması sırsında tansiyon yükseldi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA: SAYGISIZLIKTIR!

Genel Kurul'da yaşanan 'Gazi Meclis' tartışmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bu unvana yönelik söylenen saygısızlıktır' dedi.

Şentop’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?

"HİÇ KİMSENİN MAZUR GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçtiKararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti
Cinayet 15 ay sonra çözüldü!Cinayet 15 ay sonra çözüldü!
Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'
Anahtar Kelimeler:
son dakika tbmm

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Bungee-jumping kordonu koptu! Kabusu yaşadı

Bungee-jumping kordonu koptu! Kabusu yaşadı

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.