HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Gaziantep'te kar esareti! TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül'den flaş açıklama: 2 bin kişi kurtarıldı

Son dakika: Gaziantep'te kar esareti! TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül'den flaş açıklama: 2 bin kişi kurtarıldı

19.01.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gaziantep'i etkisi altın alan kar yağışı, hayatın birçok noktasında çileye dönüştü. Saatlerce devam eden kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını bırakıp yürüyerek giderken, son dakika bilgisini Vali Davut Gül verdi. Vali gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapandığını, mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Son dakika: Gaziantep'te kar esareti! TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül'den flaş açıklama: 2 bin kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... Gaziantep'te ekili olan kar yağışı adeta çileye dönüştü. Kentte birçok yol kapanırken, onlarca araç ve yüzlerce insan mahsur kaldı. Kapanan yollardan biri de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu oldu. Vali Gül son dakika açıklamasında, 2 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı. İşte son dakika detayları...

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.

Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

Son Dakika: Gaziantep'i kar vurdu: İl dışına araç çıkışı durdurulduSon Dakika: Gaziantep'i kar vurdu: İl dışına araç çıkışı durduruldu

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yarıyıl tatili alarmı! Uzmanlar uyardı: Risk çok büyük…Yarıyıl tatili alarmı! Uzmanlar uyardı: Risk çok büyük…
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Kızı sınavdan kaldı, oğluyla birlikte öğretmene saldırdı

Kızı sınavdan kaldı, oğluyla birlikte öğretmene saldırdı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.