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Son dakika: "Gerekirse yasayı değiştireceğiz" demişti! İyi hal indirimindeki değişiklik için düğmeye basıldı... Bakan Bozdağ talimatı verdi

03.02.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre iyi hal indiriminde yapılması beklenen değişiklik için ilk adım atıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada, "Gerekirse yasayı değiştireceğiz" demişti. Gelen bilgilere göre Bakan Bozdağ'ın talimatıyla çalışmalar başladı.

Son dakika: "Gerekirse yasayı değiştireceğiz" demişti! İyi hal indirimindeki değişiklik için düğmeye basıldı... Bakan Bozdağ talimatı verdi

Son dakika haberi: Kamuoyunca tartışma yaratan ve birçok kez gündeme gelen iyi hal indirimi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada, "Gerekirse yasayı değiştireceğiz" diyerek net mesaj vermişti. Son dakika gelişmesine göre Bakan Bozdağ'ın talimatı üzerine, kamuoyunda tartışmalara yol açan uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla iyi hal indiriminde değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. İşte iyi hal indirimi düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler...

TALİMATI BİZZAT VERDİ

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, iyi hal indiriminde yasal değişiklik yapılmasına yönelik teknik çalışma başlatılması talimatını verdi.

Son dakika haberi: İyi hal indirimine düzenleme geliyor! Bakan Bozdağ açıkladı: Gerekirse yasayı değiştireceğizSon dakika haberi: İyi hal indirimine düzenleme geliyor! Bakan Bozdağ açıkladı: Gerekirse yasayı değiştireceğiz

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı bürokratları, toplum vicdanını yaralayan bazı uygulamaların ortadan kaldırılması ve iyi hal indiriminde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla harekete geçti. Bakanlık bürokratları, mevzuatı tarayarak bu konuda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.

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"GEREKİRSE YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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