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  4. Son dakika: Gri kategoride aranıyordu... Üst düzey FETÖ üyesi tutuklandı!

Son dakika: Gri kategoride aranıyordu... Üst düzey FETÖ üyesi tutuklandı!

19.06.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, FETÖ/PDY terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün yurt dışı yapılanması (Türkmenistan) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Gri kategoride aranıyordu... Üst düzey FETÖ üyesi tutuklandı!

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı.

FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları "gaybubet" adı verilen hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenerek yakalanan Cerit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde para aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Zekeriye Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı. (AA)

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