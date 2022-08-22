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SON DAKİKA: Gündem olan seçim anketi! Güneydoğu sürprizi: 'AK Parti sekiz ay boyunca bir kere bile...'

22.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı çalışmaları devam ederken sahadan gelen anket sonuçları da dikkat çekmeye devam ediyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz akşam katıldığı televizyon programında 'Adaylık için sahada en çok karşımıza çıkan isim Mansur Yavaş' dedi. AK Parti'nin oy oranı hakkında sürpriz sonuç! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Gündem olan seçim anketi! Güneydoğu sürprizi: 'AK Parti sekiz ay boyunca bir kere bile...'

Seçim anketleri hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2022 senesi boyunca yapılan anketlerde AK Parti'nin yüzde 30 sınırını aşamadığını ifade eden MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, 'Bunun en az iki puanı da kendisini AK Parti içinde kamufule eden HDP seçmeni' dedi.

SON DAKİKA: SÜRPRİZ AK PARTİ İDDİASI! 'SON SEKİZ AYDA...'

Altılı masadan ortak açıklama geldi! Cumhurbaşkanı adayı tasviri yapan muhalefet, adaylarının Cumhurbaşkanlığını kazanacak bir kişi olacağını belirtti. Son dönemdeki seçim anketleri de dikkat çekmeye devam ediyor.

SECIM-ANKETİ

DİKKAT ÇEKEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İDDİASI!

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların sonucunda 2022 senesi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranının %30'un üstüne çıkmadığını belirtti. AK Parti'nin hala birinci parti olduğunu belirten Kulat, Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenin CHP'ye kanalize olduğunu iddia etti.

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