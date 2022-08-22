SON DAKİKA: Gündem olan seçim anketi! Güneydoğu sürprizi: 'AK Parti sekiz ay boyunca bir kere bile...'

Seçim anketleri hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2022 senesi boyunca yapılan anketlerde AK Parti'nin yüzde 30 sınırını aşamadığını ifade eden MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, 'Bunun en az iki puanı da kendisini AK Parti içinde kamufule eden HDP seçmeni' dedi.

SON DAKİKA: SÜRPRİZ AK PARTİ İDDİASI! 'SON SEKİZ AYDA...'

Altılı masadan ortak açıklama geldi! Cumhurbaşkanı adayı tasviri yapan muhalefet, adaylarının Cumhurbaşkanlığını kazanacak bir kişi olacağını belirtti. Son dönemdeki seçim anketleri de dikkat çekmeye devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İDDİASI!

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların sonucunda 2022 senesi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranının %30'un üstüne çıkmadığını belirtti. AK Parti'nin hala birinci parti olduğunu belirten Kulat, Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenin CHP'ye kanalize olduğunu iddia etti.

