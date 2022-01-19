Son dakika haberi: Antalya'da vahşice katledilmişti! Azra Gülendam'ın babasından acı isyan! "Kızımın başı bulunsun"

Son dakika haberi... Antalya'da 28 Temmuz 2021’de, kendisinden haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi gazetecilik öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 48 yaşındaki cani Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilmişti.

Cani Ayhan, cinayetin ardından genç kızın bedenini 13 parçaya ayırdığını itiraf etti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre acılı baba Mustafa Haytaoğlu, evladının başının hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Azra’nın annesinden bu durumu yakın zamana kadar gizlediklerini belirten baba Haytaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"EVLADIMIN BAŞI BULUNAMADI"

Katilin cinayet sonrası yaptığını söylediği işleri ben tek başına yapmadığını düşünüyorum. Uyuşturucu madde alan bir kişi, tek başına bu cinayeti işlese bile sonrasında yardım almış olabilir. Ben kızımın otopsi raporlarından hiç memnun değilim. Çocuğumun kredi kartları, telefonu da kayıp. Delillerin tam olarak toplanamadığını düşünüyorum. Bir an önce bu cinayetin bütünüyle hiçbir karanlık noktası kalmadan tüm delilleriyle birlikte dosyada yer almasını istiyorum. Bir baba olarak bunu istemek benim hakkım Yaşadıklarımızın nasıl bir acı olduğunu kimse bilemez. Kızımın yaşamını elinden çalan caninin tarif ettiği yerde evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum.

CİNAYET CANAVARCA

Katil Ayhan’ın mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki tarih 31 Ocak 2022. Ailenin avukatlarından Gamze Ökte Kılıçkap şunları anlattı:

İlk duruşmada yönelttiğimiz bazı sorularda sessiz kalmayı tercih etti. Sanığın avukatının savunması, suçun nitelemesinin bilinçli taksirle işlendiği yönünde olsa da olayda canavarca hisle insan öldürme eyleminin gerçekleştiği açık.

