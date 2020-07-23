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  4. Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.

Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.

CHP Genel Başkanlığı için daha önce, Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman adaylığını açıklamıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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