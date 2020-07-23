Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi \u00fcyesi \u0130lhan Cihaner, CHP Genel Ba\u015fkan adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nCHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in daha \u00f6nce, Eski Mersin Milletvekili Aytu\u011f At\u0131c\u0131 ve CHP Kurultay Onur \u00dcyesi Prof. Dr. Tolga Yarman adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Kom\u015fusunu g\u00fcr\u00fclt\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in uyard\u0131, d\u00f6v\u00fclerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcSon dakika: Y\u00fcksek Askeri \u015eura, Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda toplanacakBinlerce personel al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak