Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.

CHP Genel Başkanlığı için daha önce, Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman adaylığını açıklamıştı.

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