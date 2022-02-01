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Son dakika haberi: İstanbul için çok konuşulacak kar yağışı iddiası! Tarih verdi: Küçük Sibirya'ya dönebilir

01.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen hava durumu haberine göre, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye yeniden yoğun kar yağışı etkisi altına girecek. Twitter'dan yapılan açıklamada 14 Şubat tarihi verilirken, Türkiye'nin "küçük bir Sibirya'ya" döneceği detayı endişe verici oldu. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen kar yağışı ve hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi: İstanbul için çok konuşulacak kar yağışı iddiası! Tarih verdi: Küçük Sibirya'ya dönebilir

Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemişti. Ülke genelinde birçok otoyol kapanmış, yüzlerce araç ve binlerce kişi yollarda mahsur kalmıştı.

Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları devam ederken, yeni bir uyarı daha geldi. Sosyal medayada "Hava Forum" adıyla bilinen ve hava tahminleriyle ilgili paylaşımlar yapan hesap, Twitter üzerinden yaptığı uyarıyla gündeme oturdu. 14 Şubat Pazartesi gününü işaret eden açıklamalar, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

14 ŞUBAT'A DİKKAT

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye için uyarı yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

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İstanbul başta olmak üzere "sağlam" kar bekleyen şehirler, 14 Şubat sevgililer günü haftası heyecanlı olabilir. Takipteyiz, bu tarihlerde kar aşkına dair sinyal var.

Türkiye, küçük bir sibiryaya dönebilir. Şubat ay ortasından sonra fazla mesaiye kalacağız gibi gözüküyor. Modellerde istikrarı görürsek 1 haftaya müjdeyi ilan ederiz.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda buldun. Orhan Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şubat'ın 3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir.

Sıcaklık yükseldi, güneş az da olsa yüzünü gösterdi. Bu nedenle batı bölgelerimizde kar yerine yağmur daha ön plana çıktı.

Marmara'nın batısı yani Trakya, Edirne, Kırklareli, Bozcada, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur civarlarında kuvvetli yağış görünüyor. Bu yağışlar Trakya'da yani Edirne'de yarın akşam kar yağışına dönebilir. Önümüzdeki 2 ve 3 gün batı bölgesinde yağmur yağışı kuvvetli gözüküyor

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı
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