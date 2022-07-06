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  4. Son dakika haberi: Sarallar operasyonunda dikkat çeken gelişme! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Sinan Engin de davet edildi

Son dakika haberi: Sarallar operasyonunda dikkat çeken gelişme! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Sinan Engin de davet edildi

06.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerce konuşulan operasyonda yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi ile tanınan Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de soruşturmayla ilgili olarak Emniyet'e çağrıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, yakalanan 119 kişi için ek gözaltı süresi talep edilirken, bazı ünlü isimlerin de Emniyet'e çağrıldığı ortaya çıktı. Necati Şaşmaz, Aylin Çoşkun, Sinan Engin...

ERDAL ACAR DAHİL 119 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ DA ÇAĞRILDI!

Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edilirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e çağrıldı.

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(Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler)

Ünlü isimlerden Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in ifade vermeye geldiği, Aylin Coşkun'un ise savcılıkta ifade vereceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erkan Petekkaya Necati Şaşmaz
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
bu süleyman soylu adamın dibi ya
he heee dibin dibi
Bi sus ber. Hükümete karşı kim varsa herkesi içeri almak adamlık olmuyor. Türkiyede ifade özgürlüğü bile yok
sahimi
o yüzden 8 milyon mülteci ile yaşıyoruz.
Bu örgüte her yıl operasyon yapılıp gözaltına aliniyorlat ama sonuç hep aynı,seneye tekrar aynı şeyleri duyacagiz
bı kere yapılanları takdir edin bee
dizi arasi reklam düşün onun gibi bi sey. reyting pardon oy yukseltme oyunlari
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