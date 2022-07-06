Son dakika haberi: Sarallar operasyonunda dikkat çeken gelişme! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Sinan Engin de davet edildi

Son dakika haberi: Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, yakalanan 119 kişi için ek gözaltı süresi talep edilirken, bazı ünlü isimlerin de Emniyet'e çağrıldığı ortaya çıktı. Necati Şaşmaz, Aylin Çoşkun, Sinan Engin...

ERDAL ACAR DAHİL 119 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edilirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e çağrıldı.

(Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler)

Ünlü isimlerden Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in ifade vermeye geldiği, Aylin Coşkun'un ise savcılıkta ifade vereceği öğrenildi. (DHA)

