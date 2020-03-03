Son dakika haberleri! Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, İdlib'de Türkiye ile direkt çatışma riskini en aza indirgemeyi umuyor. İki ülkenin orduları sürekli iletişim halinde" denildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla yapılacak bir üçlü zirvenin tartışıldığı belirtilirken, " 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut gerilim göz önünde bulundurularak Suriye'de çözümün istişare edilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

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