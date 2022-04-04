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  4. Son dakika: Haftalık vaka tablosu açıklandı! İl il son durumu Bakan Koca duyurdu: Eskişehir zirvede

Son dakika: Haftalık vaka tablosu açıklandı! İl il son durumu Bakan Koca duyurdu: Eskişehir zirvede

04.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde yeni illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Son dakika: Haftalık vaka tablosu açıklandı! İl il son durumu Bakan Koca duyurdu: Eskişehir zirvede

Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı. İllere göre haftalık vaka haritasına göre her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası
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