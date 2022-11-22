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SON DAKİKA | Harekete geçildi, FETÖ operasyonları peş peşe başladı! Çok sayıda gözaltı kararı

22.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlar için düğmeye bastı. 2013 yılında yapılan KPSS ve Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda kişinin gözaltına alınması için harekete geçildi.

SON DAKİKA | Harekete geçildi, FETÖ operasyonları peş peşe başladı! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

Aralarında, 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişinin de olduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli (soru alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 1 sivil şahıs) hakkında 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

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8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dönemin KPSS sınavıyla ilgili operasyonda ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS’ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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fetö Gözaltı

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