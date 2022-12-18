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  4. Son dakika: Hatay Kırıkhan'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

18.12.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 11.67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük korku yaşattı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, sarsıntının derinliği 11.67 kilometre olarak belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Hatay. Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.


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deprem Hatay Kırıkhan

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