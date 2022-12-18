Son dakika: Hatay Kırıkhan'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük korku yaşattı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, sarsıntının derinliği 11.67 kilometre olarak belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Hatay. Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



