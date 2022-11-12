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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 12 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

12.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Yapılan açıklamaya göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Öte yandan duyuruda Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. Peki, 12 Kasım hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 12 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok sayıda ilde hava durumu konusunda internette araştırma yapılıyor. 12 Kasım hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji'den yapılan açıklama ile yanıt buldu.

Hava durumu

12 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney de doğusunda önümüzdeki gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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