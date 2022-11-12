SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 12 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok sayıda ilde hava durumu konusunda internette araştırma yapılıyor. 12 Kasım hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji'den yapılan açıklama ile yanıt buldu.
Yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney de doğusunda önümüzdeki gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık