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Son dakika hava durumu tahminleri: 3 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için kar ve sağanak uyarısı!

03.11.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken 3 Kasım 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Peki, 3 Kasım hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 3 Kasım 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

Son dakika hava durumu tahminleri: 3 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için kar ve sağanak uyarısı!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde ülke geneli 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günü hava durumu...

Hava durumu

3 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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