Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
35'İ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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