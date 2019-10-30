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Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 24 ilde haklarında yakalama kararı verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35'İ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hava Kuvvetleri

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