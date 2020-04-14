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  4. Son dakika: Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! Haydar Baş kimdir?

Son dakika: Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! Haydar Baş kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika: Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! Haydar Baş kimdir?

Dün, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınmıştı. Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

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