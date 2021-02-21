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Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

21.02.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li kadın vekili açıkladı: Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan TaşdemirBakan Soylu Gara'ya giden HDP'li kadın vekili açıkladı: Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bit televizyon kanalında yaptığı açıklamada Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söylemişti.

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