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  4. Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de söylüyorlar

Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de söylüyorlar

10.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: HDP'nin kapatılması istemli davada bu sabah sözlü açıklamalar yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, süreçle ilgili açıklamalar yaparken HDP için "PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de söylüyorlar

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Şahin bu sabah sözlü açıklama yapmak üzere AYM'ye gelirken HDP yetkilileri de sözlü savunma yaptı. Şahin, yazılı metindeki taleplerini aynen ilettiklerini ifade etti.

Bekir Şahin'in HDP'ye kapatma davasıyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması Yüksek Mahkemenin takdiri.

  • Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik.

  • PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar.

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