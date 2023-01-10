Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de söylüyorlar

Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Şahin bu sabah sözlü açıklama yapmak üzere AYM'ye gelirken HDP yetkilileri de sözlü savunma yaptı. Şahin, yazılı metindeki taleplerini aynen ilettiklerini ifade etti.

Bekir Şahin'in HDP'ye kapatma davasıyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması Yüksek Mahkemenin takdiri.

Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik.

PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar.

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