Son dakika: İsrail polisinden Mescid-i Aksa baskını! 200 Filistinli gözaltına alındı, olaylar büyüyor

Son dakika: Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.

Öte yandan sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD'DAN UYARI

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu.

Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." ifadesini kullandı.

"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.

İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.

GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET FIRLATILDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya kauçuk kaplı mermi, ses bombalarıyla düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Sderot kentinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Gazze şeridinden Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze şeridinden atılan 4 roketin de açık araziye düştüğü paylaşıldı.

İsrail basını, bir roketin Sderot kentinde sanayi bölgesine düştüğü ve hasara yol açtığını duyurdu.

1 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail güçlerinin bu gece yarısı Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesindeki Filistinliler sokaklara çıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “şiddetli isyanların çıktığı” beldede, Filistinlilerin araç lastiklerini ateşe verdiği ve bölgedeki İsrail güçlerine taş attığı kaydedildi.

Olaylar sırasında İsrail askerlerine açılan bir ateş sonucu 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ve daha sonra tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisine tepki göstererek, “Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Paylaşımında, “Artık yeter. İsrail durdurulmalıdır. Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı” ifadelerine yer verdi.