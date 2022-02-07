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  4. Son dakika: Hemşire eşini silahla vurup intihara kalkıştı!

Son dakika: Hemşire eşini silahla vurup intihara kalkıştı!

07.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de bir kişi, hemşire eşini silahla yaraladı. Eşini ağır yaralayan kişi daha sonra intihara teşebbüs etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan çiftin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son dakika: Hemşire eşini silahla vurup intihara kalkıştı!

Son dakika... İstanbul Maltepe'de Ö.T. tartıştığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralan çift hastaneye kaldırıldı.

Maltepe’de koca dehşeti, önce hemşire eşini öldürmeye kalktı, sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta yaşayan Ö.T, henüz belirlenemeyen nedenle önce silahla eşi C.T'ye ateş etti, sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Maltepe’de koca dehşeti, önce hemşire eşini öldürmeye kalktı, sonra intihar etti

AĞIR YARALANDILAR!

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö.T. İle C.T'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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