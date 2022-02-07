Son dakika: Hemşire eşini silahla vurup intihara kalkıştı!

Son dakika... İstanbul Maltepe'de Ö.T. tartıştığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralan çift hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta yaşayan Ö.T, henüz belirlenemeyen nedenle önce silahla eşi C.T'ye ateş etti, sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDILAR!

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö.T. İle C.T'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

