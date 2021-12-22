HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Herkesin başına gelebilecek dehşet anları! Ayağı metrobüs kapısına sıkışınca...

Son Dakika: Herkesin başına gelebilecek dehşet anları! Ayağı metrobüs kapısına sıkışınca...

22.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Metrobüs kapısına ayağı sıkışan 14 yaşındaki Emirhan Uslu, dehşeti yaşadı. Şoförün kendisini fark etmediği Emirhan, az daha canından oluyordu. Tek ayağı kapıya sıkışmış halde bir süre sürüklenen küçük çocuk çevredekilerin şoförü uyarmasıyla şans eseri hayatta kaldı. Korkunç anlar kameraya yansırken, görüntülerde çevredeki bir adamın gözünün önünde yaşananlar karşısında verdiği tepki adeta yaşanan olayı özetledi. İşte metrobüsteki korku dolu anlarla ilgili tüm detaylar...

Son Dakika: Metrobüse binerken yaşanan olay korku filmlerini aratmadı. Herkesin başına gelebilecek kaza İstanbul'da meydana geldi. Sabah okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Emirhan Uslu'nun metrobüse binerken ayağı kapıya sıkıştı. Şoför küçük çocuğu fark etmeyip hareket edince olanlar oldu. Talihsiz çocuk, tek ayağı kapıya sıkışmış halde bir süre sürüklenirken, şoför çevredekilerin uyarısıyla güçlükle durabildi. Yaşanan kaza ise kameralara yansıdı.

Kanal D'nin haberine göre; 14 yaşındaki Emirhan Uslu okula gitmek için sabahın erken saatinde evden çıktı. Okula geç kalmamak için acele eden Emirhan ayağı metrobüse binerken kapıya sıkıştı.

AYAĞI SIKIŞTI, O HALDE SÜRÜKLENDİ

4
Uyarı sesinin ardından çocuğu fark etmeyen metrobüs şoförü gaza basınca küçük çocuk bir süre o halde yerde sürüklendi.

1

METROBÜS GÜÇLÜKLE DURDU

Çevredekiler ve metrobüsün içindeki yolcuların uyarmasının adından şoför metrobüsü durdururken, küçük çocuğun açılar içinde kıvrandığı görenler hemen sağlık görevlilerine haber verildi.

Talihsiz genç, okulundan geri kaldığı gibi, spor hayatı da daha başında bitti. Çünkü, geçtiğimiz günlerde seçildiği futbol takımından oynayamadan, çıkarıldı.

3

İETT ŞOFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dikkatsizliği yüzünden o İETT Şoförü de görevden uzaklaştırıldı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Talihsiz aile şimdi hastanede... Emirhan'ın başından ayrılamıyor. Ama o şoförden şikayetçi olmayı düşünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Cansız bedeni ormanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! İstenen ceza belli olduCansız bedeni ormanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! İstenen ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
metrobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.