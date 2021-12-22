Son Dakika: Herkesin başına gelebilecek dehşet anları! Ayağı metrobüs kapısına sıkışınca...

Son Dakika: Metrobüse binerken yaşanan olay korku filmlerini aratmadı. Herkesin başına gelebilecek kaza İstanbul'da meydana geldi. Sabah okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Emirhan Uslu'nun metrobüse binerken ayağı kapıya sıkıştı. Şoför küçük çocuğu fark etmeyip hareket edince olanlar oldu. Talihsiz çocuk, tek ayağı kapıya sıkışmış halde bir süre sürüklenirken, şoför çevredekilerin uyarısıyla güçlükle durabildi. Yaşanan kaza ise kameralara yansıdı.

Kanal D'nin haberine göre; 14 yaşındaki Emirhan Uslu okula gitmek için sabahın erken saatinde evden çıktı. Okula geç kalmamak için acele eden Emirhan ayağı metrobüse binerken kapıya sıkıştı.

AYAĞI SIKIŞTI, O HALDE SÜRÜKLENDİ



Uyarı sesinin ardından çocuğu fark etmeyen metrobüs şoförü gaza basınca küçük çocuk bir süre o halde yerde sürüklendi.

METROBÜS GÜÇLÜKLE DURDU

Çevredekiler ve metrobüsün içindeki yolcuların uyarmasının adından şoför metrobüsü durdururken, küçük çocuğun açılar içinde kıvrandığı görenler hemen sağlık görevlilerine haber verildi.

Talihsiz genç, okulundan geri kaldığı gibi, spor hayatı da daha başında bitti. Çünkü, geçtiğimiz günlerde seçildiği futbol takımından oynayamadan, çıkarıldı.

İETT ŞOFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dikkatsizliği yüzünden o İETT Şoförü de görevden uzaklaştırıldı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Talihsiz aile şimdi hastanede... Emirhan'ın başından ayrılamıyor. Ama o şoförden şikayetçi olmayı düşünüyor.



