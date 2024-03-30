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  4. SON DAKİKA | İlk görüntüler geldi... Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

SON DAKİKA | İlk görüntüler geldi... Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.03.2024 12:49
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Son dakika haberi: Hollanda'da rehine krizi yaşanıyor! Ülkenin doğusunda bulunan Ede’de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği açıklandı. Hollanda Polisi olayın 'şimdilik' terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA | İlk görüntüler geldi... Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Son dakika haberi: Hollanda’nın doğusunda bulunan Ede kentindeki bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı açıklandı. Polis tarafından, çevredeki 150 konutun tahliye edildiği öğrenildi.

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"ŞU ANDA TERÖRİST BİR NEDENE DAİR HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK"

Hollanda polisi açıklamasında “Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok” dedi.

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Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. (DHA/İHA)

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Öte yandan Hollanda'daki rehine krizinde elinde silah ve patlayıcıların olduğu bir kişiden bahsedildiği öğrenildi.

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"KOLLUK KUVVETLERİ MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Diğer yandan NTV canlı yayınında bölgedeki gelişmeleri aktaran Güldener Sonumut, "İçeride çok sayıda insan var ancak rehinelerin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. İhtiyaten bölgedeki evler boşaltıldı. Gerek özel kuvvetler, gerekse özel harekat bölgede. İçeride bomba olup olmadığı bilinmiyor ancak silahlı insanların bulunduğu ifade edildi. Şu ana kadar bu eylemin bir terör eyleminden kaynaklanmadığı varsayımıyla hareket ediyor polis. Her şeye rağmen bölgede geniş bir güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri müzakere etmeye çalışıyor. Ancak yine diken üstündeler. Çünkü hemen yanında da pazar kurulmuş durumda, bir yoğunluk da söz konusu. An itibarıyla can kaybı yok. Neden rehin alındıkları konusunda da resmi açıklama yapılmadı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda rehine
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