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Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Kırgızistan'da yakalandı

04.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı. Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, İskender'in "sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından iki ay tutuklu kalmasına hükmetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Kırgızistan'da yakalandı

Son dakika... Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan'da sahte pasaportla yakalandı.

KIRGIZİSTAN'DA YAKALANDI

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet İskender'i (38) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede İskender'in pasaportu ve ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi, "organize suçlara karışmak" ve "yasa dışı silah bulundurmak" suçlarının yanı sıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu ortaya çıktı.

"Sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ AHMET İSKENDER

Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Dink cinayeti davası, aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 78 sanıklı olarak devam etmişti. (AA)

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Kırgızistan
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