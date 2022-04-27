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Son Dakika: İbrahim Haskoloğlu için tahliye kararı!

27.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi. Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Son Dakika: İbrahim Haskoloğlu için tahliye kararı!

Son dakika: "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu için tahliye kararı çıktı. Avukat Emrah Karatay, İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini duyurdu.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haskoloğlu, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı.

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