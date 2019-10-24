HABER

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

  • Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık.
  • Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.
  • Teröristlerle görüşme kabul edilemez.
  • Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir.
  • Kararlılığımızı kimse tartışamaz.
  • YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.
  • YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.
  • İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlercesi göç edecekti.

"YPG'LİLERİN ÇEKİLMESİ RUSYA'NIN SORUMLULUĞUNDA"

  • YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor.
  • Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak.
  • Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.
  • Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.
  • Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var.

"SINIRIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURULMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI"

  • Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır.
  • YPG bölgede savaş suçu işledi.
  • Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok.
PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
TBMM İdare Amiri Turan, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştüTBMM İdare Amiri Turan, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını kabul etti
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın cnn türk Barış Pınarı Harekatı YPG

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

20 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

20 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Doğu Perinçek'ten Soçi mütabakatına ilişkin flaş açıklama

Perinçek'ten Soçi mütabakatına ilişkin flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'mektup tepkisi: Siyasi sabotaj!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

İkinci yargı paketiyle ilgili son dakika gelişmesi! 'İnfaz' ve 'nafaka' düzenlemesi yeni pakatte

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.