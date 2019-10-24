Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:
- Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık.
- Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.
- Teröristlerle görüşme kabul edilemez.
- Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir.
- Kararlılığımızı kimse tartışamaz.
- YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.
- YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.
- İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlercesi göç edecekti.
"YPG'LİLERİN ÇEKİLMESİ RUSYA'NIN SORUMLULUĞUNDA"
- YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor.
- Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak.
- Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.
- Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.
- Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var.
"SINIRIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURULMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI"
- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır.
- YPG bölgede savaş suçu işledi.
- Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok.