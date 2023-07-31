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  4. Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tüm şüpheliler gözaltına alındı

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tüm şüpheliler gözaltına alındı

31.07.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta tekel bayisinde iki gencin öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, yakalanan iki kişinin emniyet binasına götürüldüğü anların görüntülerini de paylaştı.

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tüm şüpheliler gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana gelen olayda, iş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmıştı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf E. ise yaralanmıştı. Saldırıya karışan M.Ö ve S.Ö.'den sonra ve polis tarafından aranan iki kişi daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda şüphelilerden T.Ö. ve A.Ö.'nün de gözaltına alındığını duyurdu.

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"ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINDA"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.

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Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir."


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt Tekel bayi

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