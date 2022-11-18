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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

18.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

(DHA)

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