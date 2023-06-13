SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı! Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor... Duruşma tarihi belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait inceleme başlatılmıştı. Cumhuriyet Savcılığınca 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla İmamaoğlu hakkında dava açıldı. Yapılan tüm itirazlar ise reddedildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Davada, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenleyen Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

KRİTİK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te saat 14.00’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



