Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı:

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 24 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.

Buna karşılık 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir

24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.