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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında13 bin 716 kişiye işlem uygulandı" denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı:

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 24 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.

Buna karşılık 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir

24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

61 İLDE 303 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki; 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96.658’ dir.

Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Yarından itibaren kısıtlamaları kaldırılan berberler, kuaförler, güzellik salonları / merkezlerinin çalışma saatlerinde ve koşullarında yapılan düzenlemelerle faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Aynı zamanda İl, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri satışı da yarından itibaren yapılabilecektir. Bu tür yerlerde, iş yeri sahiplerinin/ işletmecilerin, personelinin ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine harfiyen uyumaları, salgınla mücadelede son derece önemlidir.

Yine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, uzun bir aradan sonra bugün ilk defa saat 11.00-15.00 arasında 4 saatliğine sokağa çıkabilmişlerdir. 13 Mayıs Çarşamba günü 14 yaş ve altı çocuklarımız ile 15 Mayıs Cuma günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz saat 11.00-15.00 arasında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmek şartıyla sokağa çıkabileceklerdir. Özellikle 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza, 20 yaş altındaki çocuklarımıza/ gençlerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakarlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ancak şu unutulmamalıdır; bazı kısıtlamaların kaldırılması hayatın normal akışına döndüğü anlamına gelmemektedir. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz.

Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız;

-Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

-Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

-Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

-İl Hıfzıssıha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda valiliklerce duyurulan yerlerde,

-Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda,

Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takmaya devam etmeleridir. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz ise devam edecektir.

Aziz Milletimize, tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da birlikte yeneceğiz.

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