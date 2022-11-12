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  4. Son dakika | İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başladı! 1000'den fazla personel katılıyor

Son dakika | İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başladı! 1000'den fazla personel katılıyor

12.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Son dakika | İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başladı! 1000'den fazla personel katılıyor

Son dakika haberi: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 17 personelden oluşan 58 operasyonel tim görev alıyor.

(İHA)

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