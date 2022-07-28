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  4. Son dakika: İçişleri'nden Mardin'de yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

Son dakika: İçişleri'nden Mardin'de yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

28.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin’de Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyona 544 personel katılıyor.

Son dakika: İçişleri'nden Mardin'de yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'in Ömeryan bölgesinde Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 544 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

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Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı operasyon
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