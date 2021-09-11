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Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit, 3 asker yaralı

11.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Suriye İdlib'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal sırasında düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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şehit idlib Milli Savunma Bakanlığı
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