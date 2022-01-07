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Son Dakika: İki kişinin zor taşıdığı çelik halatları tek başına çaldı! Firma sahibi şaşkına döndü

07.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli'de, 'çekçek' denilen el arabasıyla atık toplayan kadın, park halindeki 2 vinçten çelik halatları çaldı. Firma sahibi Hüseyin Sarıkaya, görüntüleri izleyince çok şaşırdığını belirtip, "Bunlar çok ağır malzemeler, biz 2 kişi anca taşıyorduk" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: İki kişinin zor taşıdığı çelik halatları tek başına çaldı! Firma sahibi şaşkına döndü

Son dakika haberine göre olay, önceki gün Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi. Vinç hizmetleri verilen firmanın sahibi Hüseyin Sarıkaya, sabah işe geldiğinde, vinçteki çelik halatların olmadığını fark etti.

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Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sarıkaya, 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla atık toplayan kadının park halindeki 2 vincin üzerinde bulunan çelik halatları çaldığını gördü. Polise başvuran Sarıkaya, şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şüpheli kadını belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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"BİZ 2 KİŞİ ZOR TAŞIYORDUK"

Çalınan çelik malzemelerinin çok ağır olduğunu dile getiren Hüseyin Sarıkaya, "'Çekçekçi' diye tabir ettiğimiz arkadaş, araçlarımızın üzerinden yaklaşık değeri 3 bin lira olan çelik halatlarımızı alarak yoluna devam etmiş. Biz bunu ertesi gün işe gelince güvenlik kameralarından tespit ettik. Olayla ilgili polislere de bilgi verdik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yaptılar. Bunlar çok ağır malzemeler, normalde biz 2 kişi anca taşıyorduk. Sanıyorum; çalan kişi güçlü, kuvvetli bir arkadaşımızmış” dedi.

DHA

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