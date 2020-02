Son dakika: İletişim Başkanı Altun, Erdoğan ve Putin görüşmesini anlattı! Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

"Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurgulamıştır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya'nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı'nın 3'üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur."

Krizi sona erdirmek için uluslararası toplumun el birliğiyle hareket ederek sivilleri korumak için müdahale etmesinin şart olduğunu belirten Altun, "Uçuşa yasak bölge uygulanması son derece hayati bir unsurdur. İdlib'de iki yıldır katliamı büyük ölçüde engelleyen düzen yine Türkiye'nin katkısıyla kurulmuştur. Türkiye, Rusya ve İran gözetiminde, Astana sürecinde kurulan yapı, iki yıldır katliamların boyutunu ciddi anlamda düşürmüş, fakat engelleyememiştir. Bu noktada gerek Rusya gerek İran'a sürecin garantörleri olarak sorumluluklarını hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, namlusunu, Türk askerine doğrultan Esed rejimiyle bir an önce diyalog çağrısına bizi çağıran aktörleri de milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci sayısının pek çok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazla olduğuna işaret eden Altun, "4 milyonu aşkın sığınmacı sayısına yeni bir 4 milyon sığınmacının daha eklenme ihtimali sadece Türkiye için değil dünyadaki tüm ülkeler için kaldırılamaz bir yüktür" dedi.

'MÜLTECİ MESELESİ TÜM DÜNYANIN MESELESİ'

Türkiye'nin hiçbir zaman mültecileri bir silah olarak kullanmadığını belirten Altun, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana sığınmacılara her türlü mikanı sağlayan, tüm yükü omuzlayan, buna rağmen kendisine verilen sözler tutulmayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Altun, "Suriyeli sığınmacılar meselesinin artık sadece Türkiye'nin değil başta bölge ülkeleri ve Avrupa olmak üzere tüm dünyanın meselesi olduğu bilinmelidir. Dünya bu meselelerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Terörle mücadele ve Suriyeli mültecilerin karşı karşıya kaldığı bu ağır trajedinin, bu ağır yükün sırtlanılması, üstlenilmesi noktasında hemen her aktörün, üzerine düşeni yerine getirmesi gerekir. Türkiye hem mevcut sığınmacılara ev sahipliği konusunda hem de sığınmacı akınlarına sebep olan savaş ve çatışmaların ortadan kaldırılmasında elbette her türlü işbirliğine sonuna kadar açıktır." değerlendirmesinde bulundu.